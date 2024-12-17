- Мы не рассматривали сейчас Илью, так как он не играет и не тренируется с командой. Лично я недоволен его последним сезоном. Было несколько роковых ошибок, из-за чего не удалось сохранить прописку в РПЛ. Но он дал много нашему клубу, как и мы ему. Мы за все ему благодарны, но он не играет. Не будем его рассматривать как вратаря нашей команды.
Вратарь Илья Помазун является воспитанником Академии столичного ЦСКА. Голкипер находился в аренде и защищал цвета "Урала" с 2020 по 2024 год. В составе екатеринбургской команды Помазун провел 117 матчей, в которых пропустил 155 мячей и 30 раз оставил ворота "сухими".
Напомним, по итогам прошлого сезоне "Урал" покинул российскую Премьер-лигу, а Помазун вернулся в ЦСКА. В нынешнем сезоне футболист еще не принимал участия в официальных матчах за "армейцев". В сентябре игрок был отстранен от команды за то, что выразил готовность перейти в московский "Спартак".
Источник: "Чемпионат"
Президент "Урала": Помазун не играет и не тренируется. Не будем его рассматривать как вратаря нашей команды
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб не станет возвращать голкипера ЦСКА Илью Помазуна.
Фото: ФК "Урал"