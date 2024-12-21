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Источник: экс-защитник "Факела" Мастерной перешел в "Черноморец"

Бывший защитник "Факела" Владислав Мастерной перейдет в "Черноморец".
Фото: ФК "Факел"
По информации источника, "Черноморец" уже закрыл сделку по подписанию Владислава Мастерного, детали контракта не разглашаются.

Ранее Владислав Мастерной выступал за воронежский "Факел", "Армавир" и курский "Авангард". Футболист провел в Российской Премьер-Лиге 43 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 500 тысяч евро.

Источник: телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым".

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