Источник: экс-защитник "Факела" Мастерной перешел в "Черноморец"

Бывший защитник "Факела" Владислав Мастерной перейдет в "Черноморец".

Фото: ФК "Факел"

По информации источника, "Черноморец" уже закрыл сделку по подписанию Владислава Мастерного, детали контракта не разглашаются.



Ранее Владислав Мастерной выступал за воронежский "Факел", "Армавир" и курский "Авангард". Футболист провел в Российской Премьер-Лиге 43 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 500 тысяч евро.



Источник: телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым".