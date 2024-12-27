"У "Урала" не все было плохо и при Аверьянове — был хороший футбол, просто не хватало немного результата и реализации. А Шатов привнес в атаку команды нестандартность, творчество и креатив. Я очень рад, что футболисты, с которыми мне довелось поработать (Шатов, Алан Дзагоев, Сергей Шумилин), сейчас работают тренерами. Вот у них есть это нестандартное понимание футбола", - приводит слова Талалаева "Матч ТВ".
Олег Шатов был назначен исполняющим обязанности главного тренера екатеринбургского "Урала" после того, как 6 ноября 2024 года был отправлен в отставку Евгений Аверьянов. По итогам первой части текущего сезона "Урал", набрав за 21 матч 37 очков, расположился на третьем месте в турнирной таблице.
Ранее президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что у Олега Шатова нет тренерской лицензии PRO, в связи с чем бывший игрок сборной России пока не может быть назначен главным тренером команды.
Талалаев объяснил, как Олег Шатов изменил игру "Урала" в атаке
Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев высказался о работе Олега Шатова в качестве исполняющего обязанности главного тренера екатеринбургского "Урала".
Фото: ФК "Урал"