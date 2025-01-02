"Ситуация такова, как и летом – Алекс хочет больше играть. Если тренер не видит его частью команды, то логично же его отпустить. К Алексу есть предметный интерес из Бразилии. Также несколько клубов Ближнего Востока спрашивали меня о нем", - цитирует агента "РБ Спорт".
В текущем сезоне Алекс Фернандес провел за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 18 матчей и отметился 6-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 800 тысяч евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 21-го сыгранного тура калининградская "Балтика" располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги с 45-ю набранными очками. На второй строчке располагается московское "Торпедо", тройку лидеров замыкает екатеринбургский "Урал".
Представитель Фернандеса: к Алексу есть предметный интерес из Бразилии
Футбольный агент Эдуардо Пинейро, представляющий интересы нападающего калининградской "Балтики" Алекса Фернандеса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Балтика"