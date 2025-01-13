"У нас все хорошо. Эти ребята пройдут просмотр в команду, они колумбийцы", - приводит слова Ари "Матч ТВ".
Бывший форвард "Спартака", "Локомотива", "Краснодара" и сборной России Ари 3 декабря 2024 года был назначен спортивным директором московского "Торпедо". Команда по итогам первой части текущего сезона Первой лиги в 21 матче набрала 43 очка и, уступая 2 очка "Балитке", расположилась на втором месте в турнирной таблице.
Ари привёз из Колумбии на просмотр в "Торпедо" двух неназванных футболистов
Спортивный директор московского "Торпедо" Ари привёз на просмотр двух неназванных колумбийских футболистов.
Фото: ФК "Торпедо" (Москва)