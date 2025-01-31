"Недовольны результатом. У нас была задача занять первое место. Пока этого не удалось добиться. Сейчас работаем, чтобы в дальнейшем стать первыми, порадовать болельщиков и весь Екатеринбург", - цитирует Железнова "РБ Спорт".
После 21-го сыгранного тура екатеринбургский "Урал" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 37-ю набранными очками. В 22-м туре екатеринбуржцы сыграют на выезде с волгоградским "Ротором". "Шмелям" предстоит сыграть на своем поле с казанским "Рубином" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
В текущем сезоне Юрий Железнов провел за "Урал" во всех турнирах 18 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 2-мя голевыми передачами.
Полузащитник "Урала" Железнов: недовольны результатом. У нас была задача занять первое место
Полузащитник "Урала" Юрий Железнов высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Урал"