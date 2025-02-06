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Агент Абердина высказался о возможном переходе защитника в "Сочи"

Футбольный агент Максимилиано Инсуа, представляющий интересы защитника Набиля Абердина, высказался о возможном переходе игрока в "Сочи".
Фото: ФК "Хетафе"
"Да, все верно, Набиль переходит в "Сочи", - цитирует агента "РБ Спорт".

В текущем сезоне Набиль Абердин провел за испанский "Хетафе" во всех турнирах 10 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего марокканца в 800 тысяч евро, контракт центрального защитника с испанским клубом рассчитан до конца этого сезона.

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