«Да, мы больше смотрим на Латинскую Америку. Меня об этом попросил президент клуба. Поэтому мы сейчас много работаем в этом направлении. Дай бог, выйдем в РПЛ. Тогда найдем еще игроков», — цитирует Ари «Матч ТВ».
Ари занял пост спортивного директора «Торпедо» в декабре 2024 года.
В текущее трансферное окно «Торпедо» уже пополнилось двумя футболистами из Южной Америки: бразильским вингером Алессоном и колумбийским атакующим полузащитником Гузманом. За бразильца клуб заплатил 700 тысяч евро, а за колумбийца — 1,8 миллиона.
Спортивный директор "Торпедо" Ари рассказал о трансферной стратегии клуба
Спортивный директор «Торпедо» Ари рассказал, что клуб активно работает на трансферном рынке Латинской Америки.
Фото: ФК "Торпедо"