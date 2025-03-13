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Источник: "Промсвязьбанк" стал спонсором "Шинника"

По информации СМИ, у ярославского футбольного клуба "Шинник" появился новый спонсор - ПАО "Промсвязьбанк".
Фото: ФК "Шинник"
Сообщается, что это сотрудничество стало возможным, потому что у банка сменился юридический адрес - теперь он находится в Ярославле.

Новый спонсор рассчитывает, что в будущем будет более активно принимать участие в жизни футбольного клуба. В частности, на одной из встреч с участием губернатора Ярославской области Михаила Евраева были озвучены планы по строительству нового стадиона.

После 23-го тура Первой лиги сезона-2024/25 ярославский "Шинник" имеет в своем активе 22 очка (отрыв от зоны вылета составляет 2 очка) и, тем самым, располагается на 14-м месте в турнирной таблице.

Источник: Legalbet

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