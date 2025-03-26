"Я здесь помогаю в академии, взял несколько игроков — курирую их. Я уже давно с детьми работаю, мне нравится. До этого в "Сочи" полтора года работал", - цитирует Тарханова Sport24.
Сегодня, 26-го марта, екатеринбургский "Урал" объявил, что Александр Тарханов будет работать в академии "шмелей", ранее специалист был главным тренером основной команды.
После 25-ти сыгранных туров команда Олега Шатова занимает 5-е место в турнирной таблице Первой Лиги с 42-мя набранными очками. В 26-м туре "Урал" сыграет на выезде с саратовским "Соколом", который располагается на 17-м месте с 21-м очком в своем активе.
Тарханов - о возвращении в "Урал": взял несколько игроков - курирую их
Российский специалист Александр Тарханов высказался о возвращении в екатеринбургский "Урал".
Фото: ФК "Урал"