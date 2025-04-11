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СМИ: футболистам "Леон Сатурна" негде проводить тренировки

По информации СМИ, игрокам подмосковного футбольного клуба "Леон Сатурн" негде проводить тренировки.
Фото: ФК "Леон Сатурн"
Сообщается, что причиной подобного положения дел является наличие разногласий между руководителями клуба и Московской области. Регион не разрешает команде проводить тренировки на базе в Кратово, в связи с чем у "Леон Сатурна" в тренировочном цикле появилось 2-3 выходных.

Футболисты недоумевают от этой ситуации, потому что, когда их приглашали, рассказывали, что клуб станет главной командой Подмосковья, которая должна будет решить задачу выхода в дивизион выше. Сейчас "Леон Сатурн" принимает участие во второй группе Второй лиги дивизиона "Б".

Источник: Legalbet

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