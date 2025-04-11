Сообщается, что причиной подобного положения дел является наличие разногласий между руководителями клуба и Московской области. Регион не разрешает команде проводить тренировки на базе в Кратово, в связи с чем у "Леон Сатурна" в тренировочном цикле появилось 2-3 выходных.
Футболисты недоумевают от этой ситуации, потому что, когда их приглашали, рассказывали, что клуб станет главной командой Подмосковья, которая должна будет решить задачу выхода в дивизион выше. Сейчас "Леон Сатурн" принимает участие во второй группе Второй лиги дивизиона "Б".
Источник: Legalbet
СМИ: футболистам "Леон Сатурна" негде проводить тренировки
По информации СМИ, игрокам подмосковного футбольного клуба "Леон Сатурн" негде проводить тренировки.
Фото: ФК "Леон Сатурн"