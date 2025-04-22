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Хавбек "Торпедо" Червяков: если не выйдем в РПЛ, это будет преступление

Полузащитник "Торпедо" Руслан Червяков убежден, что "автозаводцы" обязаны выходить в РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"
"Какие шансы у "Торпедо" на выход в РПЛ? Если не выйдем, это будет преступление. У нас был отрыв (от третьего места) шесть очков. Обязаны выходить в РПЛ, это не обсуждается. Еще поборемся за первое место", - цитирует игрока "Матч ТВ".

После 29 сыгранных туров московское "Торпедо" занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. "Автозаводцы" набрали 52 очка и находятся в зоне прямого выхода в РПЛ. От лидирующей в чемпионате России калининградской "Балтики" черно-белые отстают на данный момент на одиннадцать баллов. Отрыв от зоны переходных матчей составляет всего одно очко.

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