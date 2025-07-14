«Мы подали все необходимые документы в ФНЛ, лицензию получили. Должна пройти определённая процедура, чтобы нас включили в состав участников. Много организационных вопросов, рутины, но ближайшая игра - по расписанию. Если мы получили лицензию, значит, финансирование на сезон подтверждено. Этого достаточно для гарантий участия в Первенстве. Задачи на сезон акционерам даже излишне озвучивать. Они по умолчанию максимальные», - цитирует Синяева «Чемпионат».
Напомним, по итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице ФНЛ и напрямую вышло в РПЛ.
Однако московский клуб был исключен из числа участников Премьер-лиги, так как функционеры клуба Леонид Соболев и Валерий Скородумов подозреваются в попытке противоправного влияния на результаты матчей.
Место «Торпедо» в РПЛ занял «Оренбург».
Гендиректор "Торпедо": финансирование на сезон подтверждено, задачи - максимальные
Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев рассказал о планах команды на сезон после исключения из числа участников РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"