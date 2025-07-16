«Команда укомплектована, тренерский штаб компетентен, финансирование подтвердили. Надеюсь, что проблем у них не будет. На данный момент много претендентов на выход в РПЛ. Я искренне рад, что «Торпедо» осталось в профессиональном футболе. Да, наказание жесткое, но они остались в профессиональном футболе», — заявил Измайлов «Матч ТВ».
10 июля, КДК РФС принял решение об исключении черно-белых из РПЛ.
Напомним, ранее стало известно о возбуждении дела против Соболева и генерального директора команды Валерия Скородумова по подозрению в попытке дачи взятки судье Максиму Перезве.
При этом 21 июня Мещанский суд Москвы арестовал совладельца клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. По версии следствия, они предлагали судье Максиму Перезве более 1 млн рублей за помощь в победах «Торпедо» — в том числе за назначение пенальти и удаления соперников как минимум в трёх матчах.
В прошедшем сезоне выступавшее в Первой лиге "Торпедо" под руководством главного тренера Олега Кононова набрало 65 очков в 34 матчах и заняло второе место, завоевав прямую путёвку в Российскую премьер-лигу на сезон-2025/2026.
Президент ФНЛ: искренне рад, что "Торпедо" осталось в профессиональном футболе.
Президент ФНЛ Наиль Измайлов прокомментировал ситуацию с московским «Торпедо», которое в итоге сохранило место в Первой лиге и продолжит выступление на профессиональном уровне.
Фото: ФК "Торпедо"