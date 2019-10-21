Половина пути пройдена. Анонс 19-го тура ФНЛ

В лучшей лиге мира в среду пройдут матчи 19-го тура, который проведет черту между первым и вторым кругом турнира. Центральную игру выделить сложно, потому следим сразу за всеми баталиями.

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