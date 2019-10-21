Половина пути пройдена. Анонс 19-го тура ФНЛ

В расписании тура можно выделить сразу две вывески с участием команд, занимающих места с пятого по восьмое. "Шинник" после уверенной победы в Воронеже (4:0) сыграет дома с "Балтикой", которая наотрез отказывается проигрывать во всех турнирах с 3 августа. В прошлом туре подопечные Евгения Калешина минимально обыграли "Нефтехимик" благодаря голу Маркина с пенальти, при этом вратарь калининградцев Бориско сам отразил 11-метровый. "Шинник" же после двух неудач пришел в себя, а автор дубля в ворота "Факела" Самодин выбился в лучшие бомбардиры команды (6 голов). У обеих команд перед началом тура по 29 очков, отставание от четвертого места составляет 3 очка.
Столько же очков в активе "Нефтехимика", который в Казани сыграет со "СКА-Хабаровском", у которого 27 баллов. Нижнекамцы проиграли в минувшем туре в Калининграде, а растерявший свою наилучшую форму Макаров не забил пенальти. Хабаровчане после феерии в Волгограде, завершившей в пользу "Ротора (3:5) три следующие игры свел к ничьей, причем всякий раз отыгрываясь по ходу встречи. В предстоящем матче армейцам не поможет лучший бомбардир Кацаев, а также основные защитники Зайцев и Шляков, которые дисквалифицированы.
Собьет ли "Торпедо" "Чайку"?
Лидер турнира после домашнего поражения от "Чертаново" принимает на своем поле "Чайку". Для подопечных Сергея Игнашевича эта неудача стала третьей в сезоне, в предыдущих случаях торпедовцы делали правильные выводы и в следующей игре побеждали. Правда, сейчас оптимальный состав выставить не получится - дисквалифицированы Рязанцев и Лях, два ключевых игрока центральной зоны. "Чайка" в прошлом туре в меньшинстве смогла обыграть "Спартак-2" и к отчетному матчу подходит с красивыми показателями - 6 побед, 6 ничьих, 6 поражений, 19 забитых голов, 19 пропущенных. Этого хватает, чтобы замыкать топ-10, и для дебюта этот результат очень даже неплохой, но аппетит, как известно, приходит во время еды.
Выстоит ли "Армавир" в Химках?
В прошлый раз мы уже вспоминали, что с командами из нижней части таблицы "Химки" обходятся не очень почтительно, держа уверенное лидерство в лиге по количеству крупных побед. "Армавир" можно отнести к командам из нижней десятки, учитывая турнирное положение, однако в этом сезоне самобытный клуб Арсена Папикяна рассыпался лишь однажды, получив три безответных мяча в Хабаровске. К предстоящему матчу южане подходят с серией из трех матчей без поражений, а вот "Химки" будут злы после неудачи в Нижнем Новгороде. Чтобы не упустить второе место по итогам первого круга, надо обязательно побеждать, правда, делать это придется без лидера команды Поляруса и важного опорника Нетфуллина, у которых перебор предупреждений.
Поможет ли "Лучу" смена тренера?
Очередная тренерская отставка произошла во Владивостоке - Рустем Хузин после поражения от "Енисея", которое стало третьим в четырех последних матчей, сложил свои полномочия, а исполняющим обязанности стал местный специалист Александр Ушахин. "Луч" находится всего в одном шаге от зоны вылета, и команду нужно срочно возвращать в середину таблицы. У "Ротора" тоже был неудачный период, по итогам которого тренерский штаб Павла Могилевского был отправлен в отставку, но эта встряска помогла волгоградцам - сейчас они занимают третье место, на шесть очков опережая пятую строчку, а в последних четырех играх волжане набрали 10 очков.
Добьется ли "Енисей" первой победы в манеже?
Отличный шанс выбраться из зоны вылета имеет "Енисей", который еще недавно шел на последнем месте. Чудесная победа над "Мордовией" на последних секундах действительно принесла мастеровитому коллективу заряд психологической уверенности, и дальше красноярцы взяли семь очков в трех матчах, причем в гостях было добыто две победы. А вот первый матч в манеже против "Армавира" сложился не лучшим образом, лишь в самом конце удалось избежать поражения. "Авангард" же в минувшем туре добился волевой победы над "Текстильщиком", забив дважды в последней 10-минутке. С момента назначения Олега Василенко на пост главного тренера "Авангард" набирает очки в четырех матчах из пяти. А вот статистика игр с "Енисеем" не впечатляет - в позапрошлом сезоне куряне проиграли обе встречи с разницей мячей 0:7.
Пробьет ли "десятку" "Спартак-2"?
Уже девять матчей подряд не может выиграть "Спартак-2" Виктора Булатова, из команды, которая традиционно наводит суету около первой четверки красно-белые превратились в аутсайдера. В последнем туре спартаковцы не смогли обыграть "Чайку" в большинстве, а лучший бомбардир команды Руденко получил четвертую карточку. "Факел" проиграл первый матч под руководством Владимира Бесчастных, бесславно уступив дома "Шиннику" со счетом 0:4. Воронежцы по-прежнему замыкают турнирную таблицу, забивая жалкие 0,5 гола в среднем за игру, а в последних 13 таймах не забивая вообще. Плюс у "Факела" сейчас выездная серия из четырех матчей.
Остальные матчи
"Томь", сыгравшая вничью три последних матчах и откатившаяся на девятое место, принимает дома "Мордовию", за которой тянется шлейф из четырех поражений подряд. Футболисты "Чертаново" попытаются закрепиться в топ-4 в домашнем матче против "Текстильщика", который продолжает неизменно пропускать в каждом матче (всего 40 голов). Роберту Евдокимову и его "Нижнему Новгороду" предстоит выезд в Краснодар, где фарм-клуб "быков" пока не может победить.