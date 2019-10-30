Есть ли силы после Кубка? Анонс 21-го тура ФНЛ

"Торпедо" после двухматчевого противостояния с "Балтикой" принимает на своем поле "СКА-Хабаровск". Дуэль с балтийцами получилась удачной - в первенстве лидер не проиграл в гостях (1:1), а в кубковой игре добился минимальной победы благодаря голу Сергеева. Правда, ширина скамейки и возраст многих футболистов вряд ли играет на руку Сергею Игнашевичу - передышка для лидеров вроде бы нужна, но вариантов для ротации не так и много. В прошлый раз эксперименты после кубковой победы над "Крыльями" закончились неудачей в игре с "Нефтехимиком".
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Уважаемые болельщики! ? Сообщаем вам, что мы вынуждены перенести матч 21-го тура Олимп-Первенства ФНЛ «Торпедо Москва» — «СКА-Хабаровск» по независящим от нас причинам с Восточной улицы на стадион «Спортивный городок, Лужники» (Москва, ул. Лужники 24, стр.11). Полиция не согласовала проведение матча на стадионе «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова, о чем уведомила нас вчера вечером. Стартовый свисток к началу матча прозвучит в 19:30. ? Информация о билетной программе будет опубликована позднее. ? Приносим извинения за доставленные неудобства.
Видимо, с целью максимального восстановления игра поставлена аж на 19:30 по московскому времени, однако перенос на другой стадион может и сослужить плохую службу для "Торпедо". Для армейцев время максимальное неудобное - в Хабаровске будет глубокая ночь. Впрочем, хабаровчане, в отличие от торпедовцев, получили полноценный недельный цикл подготовки после победы над "Спартаком-2", так что предсказать, по какому сценарию будет развиваться игра, пока не представляется возможным.
Не помешают ли "Ротору" разговоры о главном?
Вокруг волгоградского клуба на протяжении этого сезона ходят различные слухи относительно фигуры главного тренера - Игоря Меньщикова, который добивается достойных результатов (промежуточное шестое место и 16 очков из 18 в последних играх), должен сменить то Дмитрий Аленичев, то Омари Тетрадзе, то Дмитрий Хохлов (экс-динамовец эту информацию опроверг сам). Плюс волгоградский клуб и его руководство сейчас активно обсуждают в сети благодаря высказываниям Леонида Слуцкого в блоге Евгения Савина. Немало околофутбола было вокруг "Енисея" в прошлом сезоне, из-за чего красноярцы бесславно вылетели из Премьер-лиги, а восстановление и выздоровление затягивается - неудача в игре с "Чертаново" прервала удачную серию и оставила красноярцев в зоне вылета.
Будет ли очередной разгром в исполнении "Химок"?
"Химки" на неделе удачно съездили в Оренбург на кубковый матч - дубль лидера красно-черных Поляруса и терпение во втором тайме позволили оформить долгожданный выход в четвертьфинал, где им предстоит игра с "Торпедо". В первенстве подопечные Андрея Талалаева идут на втором месте, больше всех забивая и меньше всех пропуская, а победа в Курске в минувшем туре (3:0) стала восьмой крупной в этом сезоне - для сравнения, в прошлом сезоне лидер по этому показателю "Сочи" финишировал с шестью крупными победами. "Химки" любят эффектно крушить аутсайдеров, к коим явно относится "Текстильщик" - скромный бюджет, скромный подбор игроков не позволяют команде Дениса Бояринцева прыгнуть выше головы. Ивановцы пропускают абсолютно в каждой игре, а в матче первого они получили от химчан 4 пробоины.
Остановит ли Бесчастных "Чертаново"?
Владимир Бесчастных и его "Факел" после двух бесславных поражений с разницей 2:11 сумел добиться победы в Песчанокопском (1:0), а "Чертаново" побеждает с сухим счетом в последних четырех играх - последний раз команда Игоря Осинькина пропускала от "Спартака-2" месяц назад. Москвичи идут на втором месте по надежности обороны (всего 13 пропущенных мячей), воронежцы забивают меньше всех в лиге (12 голов). "Чертаново" не прочь попробовать свои силы в Премьер-лиге, "Факелу" предстоит отчаянная борьба за выживание, но в таких играх зачастую не всё так однозначно, как видится до матча.
Очередные смены тренеров
Практически ни одна из последних недель не обходится без новостей об изменениях на тренерском мостике. Андрей Чайка, президент клуба из Песчанокопского, после неудачи в домашней игре с "Факелом" (0:1) рубанул сплеча и уволил весь тренерский штаб во главе с Дмитрием Воецким, хотя команда по сезону идет для новичка более чем достойно. Среди возможных преемников называется Магомед Адиев, а пока командой руководит Юрий Лыков. Ближайший соперник - "Балтика", которая вылетела из Кубка и теперь спокойно может сосредоточиться на первенстве, где дела идут здорово - серия из 14 игр без поражений и уверенное место в топ-5.
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Тренерский штаб «Чайки» отправлен в отставку Сегодня днём тренерский штаб «Чайки» был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера назначен руководитель по развитию Академии ФК «Чайка» Юрий Лыков. Вместе с главным тренером Дмитрием Воецким клуб покинули старший тренер Виталий Семакин, тренер Дмитрий Серёжкин и тренер вратарей Игорь Уралёв. Исполняющим обязанности главного тренера «Чайки» назначен Юрий Иванович Лыков, хорошо знакомый донским любителям футбола по выступлениям в высшей союзной лиге за ростовский СКА и по работе в тренерском штабе молодёжной и главной команд ФК «Ростов». Тренером вратарей назначен известный в прошлом голкипер национальной сборной Белоруссии Валерий Шантолосов.
Результаты "Краснодара-2" в этом сезоне не впечатляют, однако Сергей Галицкий Олега Фоменко не увольнул - тот покинул пост по собственному желанию с целью встряхнуть команду. Новым главным тренером второй команды "быков" назначен выходец из академии Артём Куликов, а дебютным для него станет матч против "Авангарда", который набрал на один балл больше. В Курске всё очень противоречиво с точки зрения перспектив клуба, а в Краснодаре еще и предстоит играть без двух ключевых фигур - Гоцука и Чиркина.
Вторая серия дуэли Ярославля и Нижнего Новгорода
Кубковый матч между "Нижним" и "Шинником" оправдал надежды стороннего наблюдателя - спасение хозяев в меньшинстве ради провала в серии пенальти, а также огненное интервью вратаря Анисимова. "Шинник" снова, как и два года назад, имеет шансы на выход в полуфинал Кубка, однако в первенстве ярославцы сдают позиции - 8 очков от четвертого места и лишь одна победа в последних пяти матчах. У "Нижнего" отставание еще более солидное, плюс проблемы с составом (капитан Сапета пополнил лазарет, где уже давно находится, например, Портнягин) и "лимитчиками" (в лазарете также и голкипер Сысуев, который чаще всего закрывал позицию молодого футболиста). Видимо, Роберту Евдокимову и "Нижнему Новгороду" уже пора думать о следующем сезоне.
Остальные матчи
Продолжающий удивлять аудиторию "Нефтехимик" сыграет в Казани с "Армавиром", который натужно набирает очки в последнее время и чаще старается не давать играть другим. Веселый "Спартак-2" (четвертое место по забитым голам и второе с конца по пропущенным) принимает "Мордовию", которая в первом матче под руководством Руслана Мухаметшина прервала серию поражений, но всё равно опустилась на последнее место. "Луч" после неудачного кубкового вояжа в Грозный (1:5) сыграет в Томске с местной командой, которая также бесславно выбыла из Кубка, проиграв в Санкт-Петербурге (0:4).