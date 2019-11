Есть ли силы после Кубка? Анонс 21-го тура ФНЛ

View this post on Instagram

Уважаемые болельщики! ? Сообщаем вам, что мы вынуждены перенести матч 21-го тура Олимп-Первенства ФНЛ «Торпедо Москва» — «СКА-Хабаровск» по независящим от нас причинам с Восточной улицы на стадион «Спортивный городок, Лужники» (Москва, ул. Лужники 24, стр.11). Полиция не согласовала проведение матча на стадионе «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова, о чем уведомила нас вчера вечером. Стартовый свисток к началу матча прозвучит в 19:30. ? Информация о билетной программе будет опубликована позднее. ? Приносим извинения за доставленные неудобства.