Есть ли силы после Кубка? Анонс 21-го тура ФНЛ

В первом ноябрьском туре ФНЛ сразу несколько клубов, в том числе лидеры, играют спустя несколько дней после тяжелых кубковых баталий. Хватит ли сил для достижения удачного результата в воскресенье?

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