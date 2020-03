Лучшая лига мира возвращается. Анонс 26-го тура ФНЛ

View this post on Instagram

У нас есть сюрприз! ? Мухаммад Султонов пообещал покраситься в блондина, если 9 марта на стадион придёт 30 тысяч зрителей. Он готов пойти ещё на один шаг, чтобы собрать как можно больше болельщиков на матче. ? 9 марта в 15:00 состоится автограф-сессия лучшего бомбардира команды — Мухаммада Султонова! Вы можете взять автограф, сделать классное фото и лично пообщаться с футболистом. ? Встречаемся у клубного магазинчика на площади перед стадионом! Не опаздывайте, желающих может быть очень много, а время ограничено. ? #ЗаРотор