Лучшая лига мира возвращается. Анонс 26-го тура ФНЛ

Центральный матч тура пройдет в Волгограде, где лидер первенства сыграет против одного из открытий сезона - "Нефтехимика". 11 матчей без поражений перед зимней паузой не уберегли "Ротор" от пертурбаций на тренерском мостике - Игорь Меньщиков покинул свой пост, а новым главным тренером стал экс-наставник сборной Беларуси и киевского "Динамо" Александр Хацкевич. Один из лидеров "Ротора" Султонов, пропускающий игру из-за дисквалификации, пообещал перекраситься в блондина, если на игру придет больше 30 тысяч зрителей - цифра для Волгограда вполне рабочая, несколько раз в этом сезоне пробивавшаяся.
Что касается "Нефтехимика", то на вопросы о возможной борьбе за топ-4 Юрий Уткульбаев отвечает уклончиво - мол, главное двигаться от игры к игре. Нижнекамцы зимой отпустили своего лучшего бомбардира Макарова в "Рубин", но его влияние на игру в ходе текущей 7-матчевой серии без поражений было все-таки меньше, чем в начале сезона.
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У нас есть сюрприз! ? Мухаммад Султонов пообещал покраситься в блондина, если 9 марта на стадион придёт 30 тысяч зрителей. Он готов пойти ещё на один шаг, чтобы собрать как можно больше болельщиков на матче. ? 9 марта в 15:00 состоится автограф-сессия лучшего бомбардира команды — Мухаммада Султонова! Вы можете взять автограф, сделать классное фото и лично пообщаться с футболистом. ? Встречаемся у клубного магазинчика на площади перед стадионом! Не опаздывайте, желающих может быть очень много, а время ограничено. ? #ЗаРотор
Продолжат ли феерить "Химки"?
Самая результативная команда первенства принимает на своем поле "Томь". "Химки" в межсезонье объявили о смене курса, который не подразумевает борьбу за Премьер-лигу, что стало причиной ухода Андрея Талалаева и назначения Сергея Юрана. Вот только состав красно-черных кардинальных изменений не претерпел, а кубковая игра против "Торпедо" несколько дней назад показала, что амбиции "Химок" всё еще максимальны.
Томичи неплохо стартовали в первенстве, но провели слабый осенний отрезок - во многом, из-за большого количества травм. Зимой "Томь" получила очередной транш от "Газпрома", что позволит в очередной раз на некоторое время забыть о финансовых неурядицах и заиграть на максимуме - из-за немалого количества молодых новобранцев за сибиряками точно стоит понаблюдать.
Вернется ли на вершину "Торпедо"?
Большую часть сезона торпедовцы лидировали в первенстве ФНЛ, однако провалились в ноябре - лишь одна ничья при трех поражениях и потеря негласного титула "Зимний чемпион". В межсезонье команда Сергея Игнашевича неплохо укрепилась - здесь и поигравший в Премьер-лиге Кичин, и перспективный экс-армеец Гордюшенко, и лучший бомбардир "Спартака-2" Руденко. Болельщики ждут от легендарного клуба возвращения в элиту, правда, в не самой адекватной форме - после кубкового фиаско против "Химок" автобус черно-белых закидали файерами.
Первым весенним соперником "Торпедо" станет "Авангард", который зимой подвергся кардинальным изменениям - из-за сокращения финансирования куряне растеряли практически весь основной состав, а возглавил команду местный специалист Игорь Беляев, входивший в тренерский штаб "Авангарда" на протяжении почти 10 лет.
Внесет ли дополнительную интригу "Нижний Новгород"?
В прошлом сезоне "Нижний" стал участником стыковых матчей и навязал серьезную борьбу "Крыльям Советов", и все же ждали от волжан борьбы за прямую путевку в элиту. Но сезон пошел не очень гладко, Дмитрий Черышев был отправлен в отставку, а Роберт Евдокимов до зимы не сумел серьезно выправить ситуацию. Отставание от топ-4 составляет сейчас 13 очков, что в ФНЛ при желании отыгрывается. Серьезные изменения претерпел и состав нижегородцев, в частности, Портнягин, Голышев и Салугин команду покинули, зато удалось взять Гоцука, Зуйкова, Калинского, Щадина, а также арендовать динамовца Грулёва.
Первый матч подопечные Евдокимова проведут в Калининграде, где в межсезонье, наоборот, царил штиль. "Балтика" Евгения Калешина после завала на старте выбилась в претенденты на стыковые матчи, выдав продолжительную удачную серию, однако перед самым финишем балтийцы немного сбавили темп, остановившись в девяти очках от четвертой позиции.
Удивит ли матч-открытие?
Весенняя стадия турнира стартует в Красноярске - "Енисей" в манеже принимает "Шинник". В стане красноярского клуба зимой было крайне неспокойно - смена руководства и упорные слухи о возможном расформировании вряд ли положительно сказались на подготовке команды и уж точно заставили болельщиков выплеснуть свой гнев, а ведь исходные позиции у Юрия Газзаева не самые радужные - лишь 17-е место. "Шинник" также в последнее время мелькал в медиа-пространстве - кубковый матч против "Урала" был отменен и перенесен в Химки, чуть ранее ярославцы не сыграли и бронзовый матч на Кубке ФНЛ из-за раннего отлета "КАМАЗа".
Четыре года назад команды уже открывали весеннюю стадию сезона, и тогда мы увидели отличный спектакль. В 2012 году команды открывали первенство ФНЛ, которое запомнилось забавным падением оператора. Возможно, и в очередной високосный год лучшая лига мира удивит чем-то особенным в самом сердце Сибири.
Остальные матчи
Магомед Адиев и его "Чайка", после трех побед в ноябре взобравшиеся на девятое место, сыграет с "Лучом" Валерия Петракова, который также взбодрился после прихода опытного наставника, но обстановка в клубе далека от стабильной и идеальной.
В вынесенном на понедельник матче "Чертаново" сыграет в гостях против "Краснодара-2". Получится ли у Игоря Осинькина и его банды взять реванш за поражение в первом круге и остаться в четверке?
В Иваново сыграют две команды из зоны вылета - "Текстильщик" под руководством теперь уже Сергея Павлова сыграет против "Спартака-2", который пополнился опытными Шишкиным, Дьяковым и Тюниным, но лишился крутейшей атаки в лице Глушенкова, Руденко и Бакаева-младшего.
"Армавир", обитающий около зоны вылета, принимает главного неудачника первой части сезона - "Факел", который под руководством Владимира Бесчастных умудрился пропустить 7 голов от "Спартака-2" и по 4 - от "Чертаново" и "Шинника".
"Мордовия", в которой вроде бы выправляется финансовая ситуация, но по-прежнему имеются огромные проблемы с составом, принимает "СКА-Хабаровск", который может внести сумятицу в борьбу за стыки.