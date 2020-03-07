Лучшая лига мира возвращается. Анонс 26-го тура ФНЛ

Первенство ФНЛ возвращается на радость истинным любителям футбола. Весной нас ждут 13 туров, которые и определят триумфаторов и неудачников лучшей лиги мира.

СК "Ротор"