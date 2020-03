Настоящий футбол всё ещё жив. Анонс 27-го тура ФНЛ

View this post on Instagram

???15 МАРТА ПРОВОЖАЕМ «ФУТБОЛЬНУЮ» ЗИМУ! Уже в это воскресенье в Хабаровск возвращается Олимп-ФНЛ, а потому смело можно сказать, что 15 марта заканчивается «футбольная» зима. Так почему бы не проводить? А потому, начиная с 14:20 у центрального входа на стадион имени Ленина для вас – блины от ресторана «Эхо», горячий чай, концерт ансамбля русской музыки и песни «Рождество» и конкурсы с призами от ФК «СКА-Хабаровск». Так же напоминаем, что на стадион можно взять с собой термос объёмом до литра. Магазин атрибутики SKA Shop в это воскресенье начнёт свою работу с 13:00. Ну а сам матч начнётся в 15:00.