Настоящий футбол всё ещё жив. Анонс 27-го тура ФНЛ

В воскресенье пройдут сразу две встречи между командами первой шестерки, и обе они состоятся на нейтральных полях. "Нефтехимик" из-за реконструкции стадиона в Нижнекамске первую часть сезона играл в Казани, а вот встреча с "Химками" пройдет на "Мордовия-Арене". В прошлом туре команда Юрия Уткульбаева дала бой "Ротору" в Волгограде (1:1), не позволив тем сохранить единоличное лидерство в таблице, сами же продлили беспроигрышную серию до восьми матчей, а форвард "Нефтехимика" Уридия ворвался в топ-3 снайперской гонки. "Химки" же благодаря победе над "Томью" (3:0) догнали как раз таки "Ротор" и продолжают борьбу за самые высокие места. Также стоит отметить неплохое подкрепление в лице Никиты Малярова.
? Состав красно-чёрных пополнил полузащитник Никита Маляров.— ФК Химки (@fc_khimki) March 12, 2020
? Приветствуем футболиста в нашей команде и желаем успехов в составе красно-черных! В «Химках» Никита будет выступать под номером 20. pic.twitter.com/z15tH4mJN5
У "Шинника" впереди непростая неделя, которую ярославцы проведут в Химках - "домашний" матч с "Ротором" и выездной против "Химок" разделит многострадальная кубковая баталия с "Уралом". Ярославцы бодро начали весеннюю часть, обыграв в гостях "Енисей" (3:1), правда, один из лучших "лимитчиков" сезона экс-армеец Олейников пропустит встречу из-за дисквалификации. "Ротор" недосчитался арендованного у "Рубина" Микелтадзе, который, по словам Александра Хацкевича, подвел команду и должен быть оштрафован.
"СКА-Хабаровск" возвращается домой
Хабаровские армейцы проведут первый за пять туров домашний матч, на Дальний Восток пожалует "Нижний Новгород". "СКА-Хабаровск" в первом весеннем туре добился гостевой победы над "Мордовией" (3:2), показав, что умеют побеждать и без покинувшего команду Кацаева, а вот нижегородцы дома поделили очки в унылом матче с "Балтикой" (0:0). Оба коллектива ходили среди теневых претендентов на борьбу за топ-4, однако отставание от "Чертаново" не уменьшается - 11 очков для Хабаровска и 15 для Нижнего.
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???15 МАРТА ПРОВОЖАЕМ «ФУТБОЛЬНУЮ» ЗИМУ! Уже в это воскресенье в Хабаровск возвращается Олимп-ФНЛ, а потому смело можно сказать, что 15 марта заканчивается «футбольная» зима. Так почему бы не проводить? А потому, начиная с 14:20 у центрального входа на стадион имени Ленина для вас – блины от ресторана «Эхо», горячий чай, концерт ансамбля русской музыки и песни «Рождество» и конкурсы с призами от ФК «СКА-Хабаровск». Так же напоминаем, что на стадион можно взять с собой термос объёмом до литра. Магазин атрибутики SKA Shop в это воскресенье начнёт свою работу с 13:00. Ну а сам матч начнётся в 15:00.
"Торпедо" продолжает выездное турне
В первом круге "Торпедо" и "Текстильщик" поменялись домашними матчами, и теперь команда Сергея Игнашевича оказалась в выездном турне - после кубковой игры в "Химках" (1:5) и матча чемпионата в Курске (2:2) им предстоят матчи в Иваново и Красноярске. С учетом концовки 2019 года торпедовцы не выигрывают уже шесть матчей, что не может радовать требовательную черно-белую аудиторию, однако отставание от дуэта лидеров по-прежнему составляет лишь один балл. "Текстильщие" в дебютном матче Сергея Павлова сыграл вничью со "Спартаком-2" (1:1), хотя по игре был ближе к победе, отставание от спасительного 15-го места по-прежнему составляет 9 очков.
В Калининграде сыграют без зрителей
"Балтика" примет "Армавир" при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса, и неудивительно, что калининградский клуб первым обратился в РФС с просьбой приостановить первенство ФНЛ до улучшения ситуации, как это сделали практически все страны Европы. Пока этот вопрос остается открытым, надо играть. У "Балтики" после ничьей в Нижнем Новгороде 11-очковое отставание от первой четверки, хотя в какой-то момент казалось, что именно балтийцы внесут сумятицу в борьбу за стыки. "Армавир" благодаря победе над "Факелом" (1:0) выбрался на 12-е место и может чувствовать себя чуть спокойнее.
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?? МАТЧ «БАЛТИКА» – «АРМАВИР» ПРОЙДЁТ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ? ? Данное решение принято из-за угрозы распространения коронавируса? ? ? Футбольный клуб «Балтика» информирует, что ближайшая игра ОЛИМП-первенства ФНЛ с командой «Армавир» в воскресенье, 15 марта, пройдёт без зрителей. Данное решение принято Оперативным штабом по контролю за коронавирусной инфекцией по Калининградской области.? ? В мире множество турниров взяли паузу, так же национальные чемпионаты проходят без зрителей. ? ? Приносим извинения болельщикам, которые уже приобрели билеты на игру «Балтика» - «Армавир», и держателям клубных карт.? ? ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ КУПИЛИ БИЛЕТ:? - Билеты на игру 15 марта будут действительны на следующий домашний матч после снятия запрета на посещение;? - Если вы приобрели электронный билет и хотите его сдать, то необходимо позвонить по телефону в службу поддержки 8800-7000-562;? - Если вы приобрели билет в точках продаж, то возврат денежных средств будет осуществляться в тех же точках приобретения при наличии паспорта и письменного заявления (формы заявления находятся в точках продаж).? ? Футбольный клуб «Балтика» существует для болельщиков, просим Вас войти в наше положение. Мы одна большая семья!
"Чертаново" попытается закрепиться в четверке
Гостевая победа над "Краснодаром-2" (2:1) позволила "Чертаново" закрепиться в топ-4 - отрыв от "Нефтехимика" составляет 4 очка. Впереди у подопечных Игоря Осинькина "Мордовия", которая также сейчас может похвастать большим процентом своих воспитанников в составе, но общий уровень московского коллектива на порядок выше. Конечно, без боя три очка саранчане не отдадут, но "Чертаново" в этой встрече выглядит явным фаворитом и вполне может оторваться от "Нефтехимика" еще, раз у тех соперник куда более сложный.
Кто покинет зону вылета?
В красноярском манеже сыграют две команды, находящиеся пока за опасной чертой - "Енисей" и "Спартак-2". Красноярцы в стартовом весеннем туре без шансов проиграли "Шиннику" (1:3), однако в предстоящей игре смогут рассчитывать на Савичева и, вероятно, Комкова. "Спартак-2" благодаря голу опытного дебютанта Дьякова свел вничью матч с "Текстильщиком" (1:1), однако лишился из-за дисквалификации Миронова и Бакалюка. Любопытно, что в ФНЛ команды ни разу не играли вничью - пять побед в активе "Спартака-2", а "Енисей" победил дважды.
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??Матч-day на «Енисее»?? В воскресенье, кроме основной игры, в манеже пройдет Матч-day - мы подготовили для болельщиков развлекательные площадки, которые начнут свою работу за час до начала матча. На улице все наши гости смогут поиграть в бенди, футбол и регби. В холле первого этажа всех будет встречать DJ SLAVAKA, а на втором этаже можно будет погонять мяч вместе с ветеранами футбола в надувной панне?? Маленьких болельщиков ждёт батут, попкорн, сладкая вата и традиционный аквагрим? Кроме того, в развлекательной зоне появятся социально-значимые локации: инклюзивная мастерская «Трудово», где каждый желающий сделает значок с авторским рисунком. Для нас очень важно, что здесь вас встретят люди с ограниченными возможностями здоровья, которых необходимо поддержать и помочь социализироваться. Также вы сможете поддержать инициативу Совета Ветеранов футбола ФК «Енисей» и подписать письмо В.В.Путину о присвоении звания Герой России ветерану ВОВ, воину-танкисту, футболисту Вениамину Луканину. По традиции гостей манежа ждёт фото и автограф-сессия с футболистами и прекрасная возможность поддержать игроков, получивших травмы, написав им добрые пожелания. ?? Всех девушек приглашаем в бьюти-зону от компании «Benefit», мастера которой сделают красивый макияж нашим прекрасным болельщицам.???? Отметим, что в соцсетях уже стартовал флешмоб в поддержку грядущего матча. Желающие поддержать «Енисей» жарят мясо и публикуют отчеты с хештегами #жариммясосенисеем #енисейспартак2. Одним из первых нас поддержал #тычеповар Евгений Баранников @evbar82 , а редактор телеграм-канала «Борус» @borus24 Виктор Самусенко встретился с игроками основной команды на шашлыках — видеоотчет уже на нашем канале в #youtube. Встречаемся на футболе!???
Остальные матчи
"Чайка", не сумевшая одолеть дома "Луч" (1:1), попытается исправиться перед своей публикой во встрече с курским "Авангардом", который отыграл дефицит в два мяча у "Торпедо" (2:2).
"Луч", который готовился к сезону меньше трех недель, после удачного для себя выезда в Песчанокопское сыграет в Воронеже против последней команды сезона "Факела".
"Томь" после пятиматчевого выездного турне, в котором было добыто лишь три очка, а три последних встречи завершились поражениями с общим счетом 0:8, сыграет на своем поле с "Краснодаром-2", который при Артёме Куликове в качестве главного тренера потерпел лишь второе поражение.