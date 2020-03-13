Настоящий футбол всё ещё жив. Анонс 27-го тура ФНЛ

Коронавирус повлиял на весь европейский футбол, теперь у зрителей нет особого выбора - придется смотреть лучшую лигу мира. В 27-м туре выделяются сразу два междусобойчика среди команд первой шестерки.

ФК "Химки"