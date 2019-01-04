"Ливерпуль" продал нападающего Соланке в "Борнмут"

"Ливерпуль" продал своего нападающего Доминика Соланке в "Борнмут". Об этом сообщает пресс-служба красных.По информации СМИ, мерсисайдцев устроило предложение "вишенок" в размере 19 млн фунтов (около 21 млн евро), хотя официально сумма трансфера не разглашается.Соланке, игрок молодежной сборной Англии, перешел в "Ливерпуль" из "Челси" летом 2017 года. С тех пор он провел за красных 27 матчей во всех турнирах, забив при этом 1 гол и отдав 1 результативную передачу. В этом сезоне он выступал за резервную команду "Ливерпуля".