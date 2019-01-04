Новости партнеров

"Ливерпуль" продал нападающего Соланке в "Борнмут"

"Ливерпуль" продал своего нападающего Доминика Соланке в "Борнмут". Об этом сообщает пресс-служба красных.

По информации СМИ, мерсисайдцев устроило предложение "вишенок" в размере 19 млн фунтов (около 21 млн евро), хотя официально сумма трансфера не разглашается.

Соланке, игрок молодежной сборной Англии, перешел в "Ливерпуль" из "Челси" летом 2017 года. С тех пор он провел за красных 27 матчей во всех турнирах, забив при этом 1 гол и отдав 1 результативную передачу. В этом сезоне он выступал за резервную команду "Ливерпуля".

Sport24
Теги: Ливерпуль Борнмут АПЛ
Вчера, 20:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  дзерве  уб ейся минусующий (Вчера, 23:08)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
в бармаглот?из бармашмыга?продал и ладно.а он кто?


--------------------
http://darkoman.net/
Регистрация: 1.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.