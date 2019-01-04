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"Манчестер Сити" может быть исключен из еврокубков за нарушение фэйр-плей

"Манчестер Сити" может быть исключен из еврокубковых соревнований за нарушение фэйр-плей.

По информации Evening Standard, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проверяет электронные письма, которые были обнародованы немецким изданием Der Spiegel. В них отмечалось, что английский клуб получил почти ? 60 млн не от спонсоров, а от владельца "Манчестер Сити".

Главный следователь инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов Ив Летерм заявил, что "Манчестер Сити" может быть серьезно наказан, если организация найдет доказательства нарушений фэйр-плей.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Сити АПЛ
Вчера, 20:24
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#3  дзерве  уб ейся минусующий (Вчера, 23:07)
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Болеет за:
«Ростов»
бред.денги ето просто денги.хочу дарю,хочу получаю.остальное от сшашного лукавого.но того что мс-гавно ето не меняет.за мс ,псж или напр.фк москва могут болеть только де билы.

пы.сы.да зенит лучше!!


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Регистрация: 1.03.2010 [жалоба]
#2  fsamat97   (Вчера, 21:24)
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Болеет за:
«Рубин»
Ага, будут они богатые клубы исключать, если бы хотели давно бы уже исключили, они лучше бедные клубы накажут
Регистрация: 9.10.2016 [жалоба]
#1  JaapStam  JaapStam (Вчера, 20:47)
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Болеет за:
«Спартак»
ПСЖ МС, супер лига начало.
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
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