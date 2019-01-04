"Манчестер Сити" может быть исключен из еврокубков за нарушение фэйр-плей

"Манчестер Сити" может быть исключен из еврокубковых соревнований за нарушение фэйр-плей.По информации Evening Standard, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проверяет электронные письма, которые были обнародованы немецким изданием Der Spiegel. В них отмечалось, что английский клуб получил почти ? 60 млн не от спонсоров, а от владельца "Манчестер Сити".Главный следователь инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов Ив Летерм заявил, что "Манчестер Сити" может быть серьезно наказан, если организация найдет доказательства нарушений фэйр-плей.