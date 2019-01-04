Лосано, которым интересуется "Челси", доиграет сезон в ПСВ

Мино Райола, агент нападающего ПСВ и сборной Мексики Ирвинга Лосано заявил, что его клиент не будет менять клубную прописку в зимнее трансферное окно и останется игроком команды из Эйндховена как минимум до конца сезона-2018/19. Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего мексиканца заинтересован "Челси"."Ирвинг останется в ПСВ до лета. И ПСВ не хочет продавать игрока сейчас", — приводит слова Райолы журналист Рик Эльфринк в твиттере.В 17 матчах Эредивизи в сезоне-2018/19 Лосано забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач. Еще 2 гола и 1 результативная передача у него в 6 матчах Лиги чемпионов.