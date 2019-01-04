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СМИ: "Валенсия" и "Атлетико" сразятся за Алексиса Санчеса

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес может покинуть клуб.

Как утверждает El Gol Digital, на 30-летнего чилийца претендуют "Валенсия" и "Атлетико".

Санчес хочет покинуть "МЮ" из-за недостатка игровой практики. Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает форварда в 45 миллионов евро.

"СЭ"
Теги: Валенсия Атлетико Санчес
Вчера, 23:29
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#1  дзерве  уб ейся минусующий (Вчера, 23:39)
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Болеет за:
«Ростов»
придурки уснули и болше мне не минусуют?


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Регистрация: 1.03.2010 [жалоба]
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