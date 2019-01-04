СМИ: "Валенсия" и "Атлетико" сразятся за Алексиса Санчеса

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес может покинуть клуб.Как утверждает El Gol Digital, на 30-летнего чилийца претендуют "Валенсия" и "Атлетико".Санчес хочет покинуть "МЮ" из-за недостатка игровой практики. Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает форварда в 45 миллионов евро.