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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Вчера, 19:20
Азар, Салах, Кейн, Сон, ван Дейк, Рэшфорд и Андерсон поспорят за награду игроку месяца в АПЛ
Азар, Салах, Кейн, Сон, ван Дейк, Рэшфорд и Андерсон поспорят за награду игроку месяца в АПЛ
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СМИ: "Валенсия" и "Атлетико" сразятся за Алексиса Санчеса
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес может покинуть клуб.
Как утверждает El Gol Digital, на 30-летнего чилийца претендуют "Валенсия" и "Атлетико".
Санчес хочет покинуть "МЮ" из-за недостатка игровой практики. Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает форварда в 45 миллионов евро.
"СЭ"
Как утверждает El Gol Digital, на 30-летнего чилийца претендуют "Валенсия" и "Атлетико".
Санчес хочет покинуть "МЮ" из-за недостатка игровой практики. Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает форварда в 45 миллионов евро.
"СЭ"
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