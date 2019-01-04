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СМИ: "Арсенал" предложил 55 миллионов фунтов стерлингов за Юндера

Нападающий "Ромы" Дженгиз Юндер может продолжить карьеру в Англии.

Как утверждает Fotomac, основным претендентом на 21-летнего турка является "Арсенал".

"Канониры" предложили 55 миллионов фунтов стерлингов за Юндера. Другими претендентами на футболиста являются "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".

"Спорт-Экспресс"
Теги: АПЛ Юндер Арсенал Рома
Вчера, 23:38
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