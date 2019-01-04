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СМИ: Лаллана останется в "Ливерпуле"

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана не покинет клуб в январе.

Как утверждает Sky Sports, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп рассчитывает на 30-летнего англичанина и не намерен отпускать его в аренду в другой клуб.

Ранее сообщалось, что на Лаллану претендовал "Фенербахче". Игрок недавно восстановился после травмы, поэтому провел не так много матчей за "красных" в этом году.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Лаллана Ливерпуль АПЛ
Вчера, 23:50
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