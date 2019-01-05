Новости партнеров

"Реал" подпишет молодого хавбека "Манчестер Сити" за 15,5 млн фунтов

Полузащитник "Манчестер Сити" Брахим Диас продолжит карьеру в "Реал".

Переход 19-летнего футболиста обойдется "сливочным" в 15,5 миллиона фунтов стерлингов.

Диас подпишет с "Реалом" контракт сроком на шесть лет и заработной платой в 3,5 миллиона евро за сезон.

Goal
Теги: Реал Манчестер Сити
Сегодня, 13:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.