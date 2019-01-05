"Реал" подпишет молодого хавбека "Манчестер Сити" за 15,5 млн фунтов

Полузащитник "Манчестер Сити" Брахим Диас продолжит карьеру в "Реал".Переход 19-летнего футболиста обойдется "сливочным" в 15,5 миллиона фунтов стерлингов.Диас подпишет с "Реалом" контракт сроком на шесть лет и заработной платой в 3,5 миллиона евро за сезон.