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Источник: Денис Суарес перейдет из "Барселоны" в "Арсенал"

Полузащитник "Барселона" Денис Суарес может продолжить карьеру в АПЛ.

По данным Sky Sports Italia, 24-летний испанец близок к переходу в "Арсенал".

Ранее сообщалось, что на хавбека также претендует "Челси".
Теги: Барселона Арсенал
Сегодня, 13:50
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