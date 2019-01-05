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Маурисио Почеттино: "Тоттенхэм" не планирует приобретать новичков этой зимой

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что клуб не планирует покупать новичков в январское трансферное окно.

"Не думаю, что мы что-то будем предпринимать на трансферном рынке. Я очень доволен своим составом, и нам еще есть куда расти", – сказал Почеттино.

Напомним, "Тоттенхэм" минувшим летом стал единственным клубом АПЛ, не подписавшим ни одного нового футболиста в межсезонье.

Sky Sports
Теги: Тоттенхэм Почеттино
Сегодня, 14:05
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