Давид Луис может летом перейти в "Бенфику"

Защитник "Челси" Давид Луис может стать игроком "Бенфики", передает Goal.Летом Луис станет свободным агентом и португальский клуб намерен подписать бразильца.Луис провел в "Бенфике" четыре сезона до того, как перешел в "Челси" в 2011 году.