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Давид Луис может летом перейти в "Бенфику"

Защитник "Челси" Давид Луис может стать игроком "Бенфики", передает Goal.

Летом Луис станет свободным агентом и португальский клуб намерен подписать бразильца.

Луис провел в "Бенфике" четыре сезона до того, как перешел в "Челси" в 2011 году.
Теги: Луис Бенфика Челси АПЛ
Сегодня, 18:53
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