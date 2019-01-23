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Перед полётом Сала отправил сообщение другу со словами, что ему страшно

Нападающий "Бордо" Диего Ролан прокомментировал новость о пропаже самолёта со своим бывшим одноклубником Эмилиано Салой.

"Эмилиано перед полетом отправил сообщение другу. Он в нем написал, что ему страшно. А также сказал, что если они больше не увидится, то друг его теперь знает, что случилось", - цитирует Ролана "Radio 1010 AM".

"Чемпионат.сом"
Теги: Сала Кардифф АПЛ
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