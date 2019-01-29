Манчестер Юнайтед (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Манчестер
Юнайтед		23:0029.01.19Бернли
Лестер 03.02.19Манчестер
Юнайтед
Сыгранные
Манчестер
Юнайтед		2 - 119.01.19Брайтон
Тоттенхэм0 - 113.01.19Манчестер
Юнайтед

Новости партнеров

Поль Погба божит в "МЮ" после ухода Моуринью. Он уже побил личный рекорд результативности

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметился голом в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с "Бернли" (2:2).

Француз реализовал пенальти на 87-й минуте, сократив отставание в счете, а спасительный для манкунианцев гол на 92-й минуте забил Виктор Линделеф.

Этот мяч стал для 25-летнего Погба 9-м в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Поль уже побил личный рекорд по голам в чемпионате за сезон, превзойдя достижение времен "Ювентуса" - 8 голов за сезон в Серии А.

Француз преобразился после ухода из "МЮ" португальского специалиста Жозе Моуринью, с которым у него был конфликт, и назначения Уле Гуннара Сульшера на пост главного тренера. Под руководством норвежца Погба набрал 10 (6+4) очков по системе "гол+пас" в 7 матчах АПЛ.

Sport24.ru
Теги: Погба Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 07:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.