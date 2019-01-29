Поль Погба божит в "МЮ" после ухода Моуринью. Он уже побил личный рекорд результативности

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметился голом в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с "Бернли" (2:2).Француз реализовал пенальти на 87-й минуте, сократив отставание в счете, а спасительный для манкунианцев гол на 92-й минуте забил Виктор Линделеф.Этот мяч стал для 25-летнего Погба 9-м в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Поль уже побил личный рекорд по голам в чемпионате за сезон, превзойдя достижение времен "Ювентуса" - 8 голов за сезон в Серии А.Француз преобразился после ухода из "МЮ" португальского специалиста Жозе Моуринью, с которым у него был конфликт, и назначения Уле Гуннара Сульшера на пост главного тренера. Под руководством норвежца Погба набрал 10 (6+4) очков по системе "гол+пас" в 7 матчах АПЛ.