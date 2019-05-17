СМИ: "Милан" намерен предложить Сарри 3 миллиона евро в год

"Милан" собирается пригласить рулевого "Челси" Маурицио Сарри на пост главного тренера.Как утверждает Sport Mediaset, "россонери" предлагают 60-летнему итальянскому специалисту трехлетний контракт с заработной платой в размере 3 миллиона евро в год.Генеральный директор "Милана" Иван Газидис в ближайшие часы отправится в Лондон, чтобы провести переговоры с Сарри.