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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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СМИ: "Милан" намерен предложить Сарри 3 миллиона евро в год

"Милан" собирается пригласить рулевого "Челси" Маурицио Сарри на пост главного тренера.

Как утверждает Sport Mediaset, "россонери" предлагают 60-летнему итальянскому специалисту трехлетний контракт с заработной платой в размере 3 миллиона евро в год.

Генеральный директор "Милана" Иван Газидис в ближайшие часы отправится в Лондон, чтобы провести переговоры с Сарри.
Теги: Милан Сарри Челси Трансферы
Сегодня, 12:11
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#1  Босх  Россия (Сегодня, 12:47)
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Болеет за:
«Ростов»
Нищеброды!
Вон Курбан в нищем рубине получал ТРИ!Так у нас налог 13%.а не 50%ка кв Италии...
Милан..Сари. Да ерунда..рубин ,Бердыев..вот где круто!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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