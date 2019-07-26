Рахим Стерлинг: "Рад за "Ливерпуль", выигравший Лигу чемпионов"

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что рад за "Ливерпуль", который выиграл Лигу чемпионов. Ранее англичанин выступал за "красных".– Я был очень рад за "Ливерпуль", рад за некоторых игроков, которых знаю, – цитирует BBC Стерлинга. – Лига чемпионов очень важна для "Сити", как клуба, но наша самая главная цель – победа в премьер-лиге. Да, было бы неплохо выиграть Лигу чемпионов, но прежде всего мы хотим выиграть чемпионат.