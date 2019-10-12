Жиру пожаловался на количество игрового времени в "Челси"

Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру резко высказался относительно своего положения в команде, передает Le Pelerin.Форвард сборной Франции намекнул, что не намерен мириться с ролью дублера молодого игрока Тэмми Абрахама. При этом же он отметил, что не винит в малом количестве игрового времени главного тренера "пенсионеров" Фрэнка Лэмпарда."Я всегда отношусь уважительно к тренерам и футболистам. Даже если я и не согласен с Лэмпардом, то я не буду его критиковать. Несмотря на это, я осознаю свое положение, и не могу этого принять, ведь я понимаю, чего стою, когда появляюсь на поле", — сказал француз.