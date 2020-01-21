Директор "Чертаново": надеюсь, "Манчестер Юнайтед" через какое-то время сделает предложение Пиняеву

Директор "Чертаново" Николай Ларин рассказал об очередной стажировке 15-летней восходящей звезды клуба Сергея Пиняева в "Манчестер Юнайтед".
Фото: Инстаграм Сергея Пиняева
Пиняев уже дважды ездил на стажировки в "Манчестер Юнайтед", но правилами ФИФА клубам запрещено приобретать несовершеннолетних из других стран.

- В первый день у Пиняева был матч с командой, которая на год старше. Они крупно проиграли, но Сергей открыл счёт в своём фирменном стиле, обыграв нескольких человек. В ещё одном матче проиграли — 2:3, но Пиняев отдал две голевые передачи. Он у них играет в основном по краям атаки.

Послезавтра он возвращается обратно, в «МЮ» есть правило: стажировка не более 14 дней в году. Переход может состояться только с 18 лет. Надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Сергею, - приводит слова Ларина Чемпионат.

Также Ларин рассказал, что во время стажировки Пиняев встретился с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Оле-Гунаром Сульшером и полузащитником Хуаном Матой, которые узнали Сергея и поинтересовались, как у него идут дела.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Чертаново
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 22 64
...
3 Лестер  23 45
4 Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед 23 34
6 Вулверхэмптон 23 34
7 Шеффилд Юнайтед 24 33
...
20 Норвич 23 15
Сезон | Таблица | Календарь
ФНЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ротор 25 52
2 Торпедо 25 51
3 Химки 25 50
4 Чертаново 25 48
5 Нефтехимик 25 46
6 Шинник 25 40
...
20 Факел 25 16
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Директор "Чертаново": надеюсь, "Манчестер Юнайтед" через какое-то время сделает предложение Пиняеву
Судьи не заметили гигантский выход вратаря "Шеффилда" из ворот перед пенальти "Манчестер Сити" (фото)
«Челси» не сумел победить «Арсенал», играя в большинстве с 26-й минуты
«Ньюкасл» ушёл от поражения в матче с «Эвертоном», забив два мяча в компенсированное время 1
Гол Агуэро помог «Манчестер Сити» обыграть «Шеффилд» в АПЛ
Дзюба выложил видео собственных голов в товарищеском матче с «Аль-Увайнахом» 1
Директор «Чертаново»: надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Пиняеву
Испанские СМИ: «Барселона» может перехватить Вернера у «Ливерпуля» 2
Член наблюдательного совета «Химок» рассказал об интересе крупных инвесторов
Андрей Канчельскис: снижать количество команд РПЛ? Зачем нам на что-то переходить? От добра добра не ищут
Голкипер «Шинника» отправился на просмотр в Норвегию
Канчельскис: давайте тогда уже двадцать команд сделайте в РПЛ! Чего уж там?.. 1
«Чемпионат»: Шуньич может покинуть «Динамо»
Клуб Бекхэма хочет подписать Агуэро
Суарес сообщил, что приступил к восстановлению (фото)
Bild: интересовавший ЦСКА Боженик может отказаться от перехода в "Гамбург"
Журналист Егоров: Кокорин категорически не настроен уходить 19
Семак поделился впечатлениями от Исламхана 7
Бакаев признался, что проводит самые непростые сборы в своей карьере 1
Семак рассказал о состоянии Малкома 1
Агент Маньяков: Евтич переходит в "Рубин" 2
Колосков заявил, что переизбрание Прядкина надо уважать
Юрист объяснил, почему избрание Прядкина могут признать нелегитимным 1
"Команда хотела поддержать Александра". Семак прокомментировал ситуацию с Кокориным 32
Министром спорта России стал Олег Матыцин 2
Соболев заявил, что не даст интервью ни завтра, ни через неделю 1
Два воспитанника "Зенита" перешли в "Томь" 1
Генеральный директор "Зенита" Медведев объяснил, зачем клубу женская команда 3
"Лос-Анджелес Гэлакси" купил самого дорогого игрока в истории клуба
Слуцкий оценил игру Игнатьева и Тарасова после победы над "Лехом"
Все новости