Пиняев уже дважды ездил на стажировки в "Манчестер Юнайтед", но правилами ФИФА клубам запрещено приобретать несовершеннолетних из других стран.
- В первый день у Пиняева был матч с командой, которая на год старше. Они крупно проиграли, но Сергей открыл счёт в своём фирменном стиле, обыграв нескольких человек. В ещё одном матче проиграли — 2:3, но Пиняев отдал две голевые передачи. Он у них играет в основном по краям атаки.
Послезавтра он возвращается обратно, в «МЮ» есть правило: стажировка не более 14 дней в году. Переход может состояться только с 18 лет. Надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Сергею, - приводит слова Ларина Чемпионат.
Также Ларин рассказал, что во время стажировки Пиняев встретился с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Оле-Гунаром Сульшером и полузащитником Хуаном Матой, которые узнали Сергея и поинтересовались, как у него идут дела.
Директор "Чертаново": надеюсь, "Манчестер Юнайтед" через какое-то время сделает предложение Пиняеву
Директор "Чертаново" Николай Ларин рассказал об очередной стажировке 15-летней восходящей звезды клуба Сергея Пиняева в "Манчестер Юнайтед".
Фото: Инстаграм Сергея Пиняева
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