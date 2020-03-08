Как Сульшер это делает? "Юнайтед" третий раз за сезон обыграл "Сити"

Без Де Брюйне команда Гвардиолы не смогла создать почти ничего. А Сульшер выбрал в качестве удобного соперника чуть ли не самого сильного из возможных оппонентов.

Всё и все на своих местах

Вот это поворот!

Лидерство не только по счёту

Теперь можно парковаться

Вместо навала – Одион Игало

Чемпионат Англии



29 тур



"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 2:0



Голы: Марсьяль, 30, Мактоминей, 90+7.

В победном дерби на «Этихаде» первого круга «Юнайтед» шикарно начал встречу, моментально переходя в контратаки и создавая момент за моментом. Сегодня игра стартовала в более предсказуемом ключе: «Сити» сразу завладел мячом и инициативой, создал момент для Стерлинга (Де Хеа сотворил сэйв из славного прошлого), отметился опасным прорывом Агуэро.В общем, первые 20 минут всё шло как всегда: «Сити» катал мяч на чужой половине, давал возможность изучить свою тактическую схему без Де Брюйне и с парой Фоден-Бернарду в правом (слабом у «МЮ») полуфланге. Бросилось в глаза то, что два основных крайних защитника Уокер и Менди остались в запасе, а на поле появились Канселу и Менди, хотя Лига чемпионов у «Сити» не на грядущей неделе.Непонятно, что произошло с «Сити» после 20-й минуты. Вот совершенно. Ну продолжай играть как играешь всегда, веди игру – и со временем владение перерастёт в моменты, тем более парочку создать уже удалось.Кажется, всё началось с заманчивого намерения выманить «Юнайтед» в прессинг-ловушки: «МЮ» в ловушки не попался, стал подниматься на подальше от своих ворот, при этом отлично задействовал свободные зоны, используя контратакующие качества Марсьяля и Джеймса.Ну а затем в дело включился волшебник Бруну, сделавший своим январским пришествием из «МЮ» Сульшера более-менее нормальную команду. Момент с фолом Гюндогана на нём оказался каким-то неуловимым для глаза телезрителя, но Майк Дин стоял рядом и назначил штрафной. Фернандеш закидушкой на Марсьяля удивил всех, а особенно проспавшего оппонента Агуэро. А вот Эдерсон обошёлся без сюрпризов в виде сэйва, пропустив мяч в ближний угол.Автобус ведёт у команды с 65-процентным владением, делающей втрое больше передач – история не нова и даже банальна. Одни забили в единственной контратаке, другое – никак не могут реализовать многочисленные моменты. Но на «Олд Траффорд» в первом тайме всё было совсем не так.Даже в дерби первого круга «МЮ», хоть и создал кучу моментов в быстрых выпадах, всё равно допустил достаточно опасности у своих ворот, особенно в заключительной трети тайма, когда вёл в счёте.Сегодня в перерыве нам выкатывают титр: 7-1 по ударам в пользу «МЮ». Ладно 7 от хозяев, всё-таки они могли быть какими угодно, количество не говорит о качестве. Но 1 удар за тайм от «Сити» – серьёзно? Добиться подобной недееспособности команды Гвардиолы в атаке в последний раз удавалось «Ливерпулю» ещё в 2018-м.Второй тайм не мог пройти иначе, кроме как при полном территориальном и владенческом перевесе «Сити» с минимальными вкраплениями красных контратак (вторая половина первого тайма была совсем не такой).Временами казалось, что «МЮ» уж слишком забыл об атаке, и это начнётся сказываться на обороне. Но потеряв к четвёртому дерби сезона Де Брюйне, Гвардиола, кажется, исчерпал все варианты по игре против Сульшера. Не помогала «Сити» и двойная замена с выходом Мареза и Жезуса.И чего после стольких разочарований Пеп хочет добиться на левом фланге усилиями Стерлинга против Уан-Биссаки? К монструозному матчу в его исполнении впору добавить прилагательное «очередной». У непроходимого правого защитника 8 из 8 удачных отборов, 2 выноса, 3 перехвата. Нет, не в его доме!За весь второй тайм «Сити» ограничился двумя голевыми моментами, да и то это был пакет «два в одном», когда сначала Стерлинг не замкнул прострел, а сразу за этим Де Хеа потащил удар Жезуса. Всё.В концовке вместо яростного штурма мы увидели немыслимые для 90-й минуты забеги Джеймса, шикарного Игало, зацепившегося за все мячи и все отдавшего своим, да очередной привоз Эдерсона, который подвёл черту под этой печальной для «Сити» игрой. И эта команда обыграла «Реал» на выезде? Нет, не эта, всё-таки с Де Брюйне «Сити» является другой.Победа «Юнайтед» в дерби уже не удивляет – странно то, до какой степени хозяева нейтрализовали соперников. «МЮ» обыграл «Сити» в обоих матчах АПЛ впервые за 10 лет – помните те 4:3 и гол Оуэна? Конечно, тогда вслед за «Сити» «Юнайтед» Фергюсона без труда обыгрывали «Норвич» и не глядя проскакивал 1/8 ЛЧ, но и у Сульшера благодаря приходу Фернандеша наметился кое-какой прогресс, всё ещё позволяющий рассчитывать на четвёрку.: Де Хеа, Уильямс (Байи, 78), Шоу, Линделеф, Уан-Биссака, Бруну Фернандеш (Игало, 88), Матич, Джеймс, Фред, Марсьяль (Мактоминей, 78), Магуайр.: Эдерсон, Отаменди, Жоау Канселу, Зинченко (Менди, 77), Фернандиньо, Бернарду Силва (Марез, 59), Родри Эрнандес, Фоден, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 59).: Фернандиньо, 29, Родри, 30, Фред, 42, Канселу, 59, Матич, 90+5.Фото: Getty Images, Reuters, premierleague.com