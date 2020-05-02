Де Брёйне может покинуть "Манчестер Сити" из-за бана в еврокубках

Бельгийский полузащитник "Ман Сити" Кевин де Брёйне может покинуть клуб.

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"Я просто жду. В клубе сказали, что подадут апелляцию. Они почти на сто процентов уверены, что правы в этой ситуации. Хочу увидеть, что случится. Доверяю своей команде. Когда заявление будет сделано, я всё обдумаю. Два сезона без еврокубков — это много. Если бы речь шла об одном годе, я бы посмотрел.Думаю, Хосеп Гвардиола до конца доработает свой контракт. Но моё решение не будет зависеть от него. Я уже работал с другими тренерами. В последние годы многие клубы интересовались мной, но я счастлив в "Сити", — цитирует полузащитника HLN.В нынешнем сезоне на счету Кевина де Брёйне 9 голов и 20 результативных передач в 35-ти матчах за "Манчестер Сити". Его контракт с клубом рассчитан до 2023-го года.Transfermarkt оценивает Кевина де Брёйне в 120 миллионов евро.Напомним, что "Манчестер Сити" был отстранен УЕФА от выступлений в еврокубках на два сезона за нарушение правил финансового фэир-плей. В клубе завысили цифры от спонсорских доходов в 2012-м и 2016-м году.