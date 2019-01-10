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Источник: "Динамо" интересуется форвардом "Халла" Дико

"Динамо" интересуется нападающим "Халла" Нуа Дико, сообщает HITC

Московский клуб сделал предложение об аренде 26-летнего форварда, на которого также претендует турецкий "Аланьяспор".

В нынешнем сезоне малиец не имеет регулярной игровой практики – он всего четырежды выходил на поле в стартовом составе во всех турнирах и отметился 1 голом.
Теги: Динамо Халл Сити
Сегодня, 10:27
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#2  nofrills  Москва (Сегодня, 11:13)
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Болеет за:
«Динамо» М
богодельню опять обустраивают
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#1  sergey3709   (Сегодня, 10:52)
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Интересно,от кого исходит инициатива?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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