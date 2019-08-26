Английский экс-судья был в США и пытался попасть в бар, однако охрана заведения не пропускала его из-за отсутствия документа, удостоверяющего личность. Уэббу пришлось открыть "Википедию", найти там страницу о себе и продемонстрировать охраннику. Только после этого он смог попасть в желанное заведение, сообщает The Sun.
Напомним, Уэбб работал на матчах АПЛ с 2003 по 2014 год.
Известному экс-арбитру Ховарду Уэббу пришлось показать свою страницу в "Википедии", чтобы попасть в бар
Знаменитый в прошлом арбитр Ховард Уэбб оказался в курьёзной ситуации.
фото: The Sun
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