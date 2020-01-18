Daily Express: "ПСЖ" сделает крупное предложение Гвардиоле

Британский таблоид Daily Express утверждает, что руководство "ПСЖ" заинтересовано в приглашении наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.



Чтобы переманить в Париж испанского тренера, руководство "ПСЖ" готово выделить крупную сумму на личный контракт Хосепа. Сам Гвардиола ранее говорил, что хочет остаться в "Манчестер Сити".



Текущий контракт Гвардиолы с "Сити" рассчитан до лета 2021 года. По данным СМИ, в английском клубе каталонец получает около 23 млн евро в год.



"ПСЖ" в настоящее время возглавляет немецкий специалист Томас Тухель.