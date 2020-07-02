Стартовые составы "Манчестер Сити" и "Ливерпуля": обе команды сыграют основой

Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп определились с составами своих команд на матч 32-го тура АПЛ. Для "Ливерпуля" это первая игра в статусе чемпиона Англии текущего сезона.
Фото: Getty Images
Несмотря на отсутствие в матче турнирного значения, оба наставника выставили основные составы, задействовав доступных на данный момент звезд.

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Гарсия, Лапорт, Менди - Родриго, Гюндоган, Де Брюйне - Фоден, Жезус, Стерлинг.

"Ливерпуль": Алиссон - Трент, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум - Мане, Салах, Фирмино.

По итогам 31 тура "Ливерпуль" опередил "Сити" на 23 очка и оформил самое раннее чемпионство в истории.


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Теги: АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити
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