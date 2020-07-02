Игроки "Манчестер Сити" устроили "Ливерпулю" чемпионский коридор (фото)

Перед матчем 32-го тура Английской Премьер-Лиги чемпионы прошлого сезона, футболисты "Манчестер Сити", устроили чемпионский коридор новым обладателям титула.

Как и обещал главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола, все игроки его команды выстроились в коридор и аплодисментами встретили футболистов "Ливерпуля".



В прошлом сезоне "Сити" опередил "Ливерпуль" лишь на одно очко, а после 31 тура текущего чемпионата команда Юргена Клоппа оторвалась на 23 очка и стала недосягаемой уже за 7 туров до финиша.