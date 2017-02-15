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Турция подаст заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года

Турецкая футбольная федерация намерена подать заявку на право проведения чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил глава федерации Йылдырым Демирорен, слова которого приводит немецкий телеканал ARD.

"Мы подадим свою заявку. У нас будут хорошие шансы", - сказал Демирорен.
Сегодня, 22:40
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:43) #
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Надо вместе с нашими мы же теперь друзья!
Регистрация: 11.04.2016
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