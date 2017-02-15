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22:43
Бранислав Иванович: "Зенит", как клуб высокого уровня, хочет добиваться победы в каждой игре и турнире (1)
Бранислав Иванович: "Зенит", как клуб высокого уровня, хочет добиваться победы в каждой игре и турнире (1)
21:45
Юри Тилеманс: "Андерлехт" набрал неплохой ход и готов продемонстрировать это в игре с "Зенитом" (13)
Юри Тилеманс: "Андерлехт" набрал неплохой ход и готов продемонстрировать это в игре с "Зенитом" (13)
19:36
Артуро Видаль: постараемся сделать так, чтобы последним матчем Лама был финал Лиги чемпионов (1)
Артуро Видаль: постараемся сделать так, чтобы последним матчем Лама был финал Лиги чемпионов (1)
18:53
Дик Адвокат: "Краснодар" играет дома и ему надо показать больше, чем просто контратакующий закрытый футбол (1)
Дик Адвокат: "Краснодар" играет дома и ему надо показать больше, чем просто контратакующий закрытый футбол (1)
18:44
Дик Адвокат: надеюсь, в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и аэропорт (2)
Дик Адвокат: надеюсь, в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и аэропорт (2)
18:38
Дик Адвокат: в Европе недооценивают силу как российского чемпионата, так и турецкого (видео) (2)
Дик Адвокат: в Европе недооценивают силу как российского чемпионата, так и турецкого (видео) (2)
Турция подаст заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года
Турецкая футбольная федерация намерена подать заявку на право проведения чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил глава федерации Йылдырым Демирорен, слова которого приводит немецкий телеканал ARD.
"Мы подадим свою заявку. У нас будут хорошие шансы", - сказал Демирорен.
"Мы подадим свою заявку. У нас будут хорошие шансы", - сказал Демирорен.
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