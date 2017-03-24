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Генпрокуратура Украины провела обыски по делу о хищениях во время Евро-2012

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил об обысках у фигурантов дела о хищениях во время чемпионата Европы в 2012 году.

"Вчера провели десятки одновременных обысков у фигурантов дела о хищениях во время Евро-2012. Как показывают изъятые документы - воровали с размахом", - написал он у себя в фэйсбуке.

В качестве примера Луценко привел процесс закупок кресел для стадиона "Олимпийский".

"Например, кресло, закупленное за 78 долларов у производителя, оформляли по цене в 6 долларов. В результате государство получило первые миллионные убытки. Шаг второй - то же кресло прогоняли по цепочке подставных фирм и продавали НСК "Олимпийский" уже за 189 долларов. На арене 70050 мест. Завышение государственных расходов составило около 8 млн долларов", - рассказал он.
Вчера, 23:28
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(1)
№1 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 00:37) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
понятно, кто "Крестовский" строил... smile
Регистрация: 20.10.2012
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