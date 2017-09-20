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Брюссель может лишиться права проведения матчей Евро-2020

Столица Бельгии Брюссель может лишиться права на проведение матчей чемпионата Европы 2020 года из-за задержки строительства стадиона, сообщает AP.

Отмечается, что исполнительный комитет УЕФА может принять решение по этому поводу на встрече 20 сентября.

В честь 60-летия чемпионата Европы УЕФА проведет этот турнир в 2020 году в 13 городах по всему континенту. "Евростадиум" в Брюсселе должен принять три матча группового этапа и один матч 1/8 финала.

"Газета.ру"
Сегодня, 01:21
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