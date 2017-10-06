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Александр Зуев: матч с Австрией очень важен для нас

Полузащитник "Ростова" и молодежной сборной России Александр Зуев поделился ожиданиями от матча против Австрии в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы 2019 года.

"Нам предстоит очень важный матч. Соперник серьезный. Надо правильно настроиться на игру. Предстоит интересная встреча. Сегодня будет теория. Тренер расскажет нам о слабых и сильных сторонах", - цитирует Зуева "Спорт-Экспресс".
Теги: Зуев Молодежная сборная России
Сегодня, 07:04
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