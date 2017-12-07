Брюссель исключен из числа ЧЕ-2020, матчи отданы "Уэмбли"

Брюссель исключен из числа городов, которые примут матчи чемпионата Европы 2020 года, вместо него игры примет "Уэмбли". Об этом сообщил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.Столица Бельгии исключена из числа организаторов турнира из-за задержки в строительстве Национального стадиона.