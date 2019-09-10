Российский фанат рассказал о своём пребывании во французской тюрьме за беспорядки на Евро-2016

Российский футбольный болельщик Сергей Горбачев, отбывший срок в марсельской тюрьме «Буметт» по обвинению в организации массовых беспорядков во время Евро-2016, рассказал, как проходило его заключение.

Фото: twitter.com/Ammar_3232