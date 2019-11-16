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Борис Игнатьев: тест в матче с сильным соперником мы не выдержали

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился мыслями по поводу поражения от команды Бельгии в матче отборочного цикла Евро-2020 (1:4).
Фото: БелПресса
-Удивило количество пропущенных мячей?

-Нет, меня даже не это удивило, насторожило и разочаровало. Просто на фоне сборной Бельгии мы увидели, что этот некий тест в матче с сильным соперником мы не выдержали. Мы показали, что пока не можем предъявить те козыри, которые есть у команды Бельгии. Уровень индивидуального мастерства здесь был основополагающим. При этом, зная об уровне мастерства соперника, мы, в свою очередь, не предъявили те козыри, которыми обладаем. Это те козыри, которые давали нам некие дивиденды в предыдущих матчах, где мы за счет большого объема беговой работы, скорости, атакующих действий, страсти, огня заявляли о своем преимуществе.

Здесь же мы первый тайм играли с уважением к сопернику, и особой страсти в игре нашей команды я не увидел. При прочих равных тактических моментах - я имею в виду принципы ведения игры - и они отдавали нам территорию, уходя назад при потере мяча, и мы точно так же. Но у них мастеров оказалось гораздо больше. Мы проиграли и подбор, и в плане дисциплины в эпизодах с пропущенными в первом тайме мячами не на высоте были. Наша команда здесь допускала много ошибок.

-Во втором тайме, показалось, картина чуть лучше была...

- Да, думаю, мы получили несколько иное игровое направление. Команда стала играть быстрее, более направленно к воротам соперника. Объем работы увеличился. Плюс стали выигрывать больше единоборств. В общем, во втором тайме наша команда уже была похожа на себя.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Игнатьев Сборная России Сборная Бельгии
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