Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Госдума приняла закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020

Госдума 16 апреля приняла закон, который позволяет зрителям чемпионата Европы 2020 года пребывать в Россию без оформления виз.

Законопроект связан с подготовкой и проведением в России матчей турнира.

Он разрешает въезд обладателей билетов на игры Евро-2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность.

Волонтеры Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) смогут приехать в страну на основании обыкновенных гуманитарных виз.

Зрителям также предоставят право на бесплатный проезд в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области на автомобилях, поездах в пригородном сообщении по маршрутам УЕФА, метрополитеном с 0.00 дня проведения матча Евро-2020 до 23.59 следующего дня.

РИА
Сегодня, 16:09
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#1  Realist2000   (Сегодня, 16:43)
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Самый лучший закон,какой могла бы принять дума,это закон о ее роспуске и отмене всех льгот последумского периода(в первую очередь думских пенсий). От этого клопа давно уже пора избавиться.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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