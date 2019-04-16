Госдума приняла закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020

Госдума 16 апреля приняла закон, который позволяет зрителям чемпионата Европы 2020 года пребывать в Россию без оформления виз.Законопроект связан с подготовкой и проведением в России матчей турнира.Он разрешает въезд обладателей билетов на игры Евро-2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность.Волонтеры Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) смогут приехать в страну на основании обыкновенных гуманитарных виз.Зрителям также предоставят право на бесплатный проезд в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области на автомобилях, поездах в пригородном сообщении по маршрутам УЕФА, метрополитеном с 0.00 дня проведения матча Евро-2020 до 23.59 следующего дня.