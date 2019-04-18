NEWS | Alex McLeish to leave Scotland National Team.https://t.co/yedPQgsmlq — Scottish FA (@ScottishFA) April 18, 2019

Алекс Маклиш покинул пост главного тренера сборной Шотландии.60-летний шотландец возглавил национальную команду в феврале 2018-го. Под руководством Маклиша сборная провела 12 матчей: 5 побед и 7 поражений."Я благодарен за возможность управлять сборной моей страны. Ухожу во второй раз и осознаю, что я приложил все усилия для достижения успеха. Горжусь тем, что вместе мы вышли на лучший уровень в Лиге наций, а также вышли в плей-офф ЧЕ-2020, что дает нам реальную возможность впервые за последние 20 лет выйти на крупный турнир", – приводит слова Маклиша пресс-служба Шотландского футбольного союза.