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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Алекс Маклиш покинул пост главного тренера сборной Шотландии

Алекс Маклиш покинул пост главного тренера сборной Шотландии.

60-летний шотландец возглавил национальную команду в феврале 2018-го. Под руководством Маклиша сборная провела 12 матчей: 5 побед и 7 поражений.

"Я благодарен за возможность управлять сборной моей страны. Ухожу во второй раз и осознаю, что я приложил все усилия для достижения успеха. Горжусь тем, что вместе мы вышли на лучший уровень в Лиге наций, а также вышли в плей-офф ЧЕ-2020, что дает нам реальную возможность впервые за последние 20 лет выйти на крупный турнир", – приводит слова Маклиша пресс-служба Шотландского футбольного союза.


Теги: Сборная Шотландии
Сегодня, 18:51
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