Россия РПЛ 2018/19
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Алекс Маклиш покинул пост главного тренера сборной Шотландии
Алекс Маклиш покинул пост главного тренера сборной Шотландии.
60-летний шотландец возглавил национальную команду в феврале 2018-го. Под руководством Маклиша сборная провела 12 матчей: 5 побед и 7 поражений.
"Я благодарен за возможность управлять сборной моей страны. Ухожу во второй раз и осознаю, что я приложил все усилия для достижения успеха. Горжусь тем, что вместе мы вышли на лучший уровень в Лиге наций, а также вышли в плей-офф ЧЕ-2020, что дает нам реальную возможность впервые за последние 20 лет выйти на крупный турнир", – приводит слова Маклиша пресс-служба Шотландского футбольного союза.
60-летний шотландец возглавил национальную команду в феврале 2018-го. Под руководством Маклиша сборная провела 12 матчей: 5 побед и 7 поражений.
"Я благодарен за возможность управлять сборной моей страны. Ухожу во второй раз и осознаю, что я приложил все усилия для достижения успеха. Горжусь тем, что вместе мы вышли на лучший уровень в Лиге наций, а также вышли в плей-офф ЧЕ-2020, что дает нам реальную возможность впервые за последние 20 лет выйти на крупный турнир", – приводит слова Маклиша пресс-служба Шотландского футбольного союза.
NEWS | Alex McLeish to leave Scotland National Team.https://t.co/yedPQgsmlq— Scottish FA (@ScottishFA) April 18, 2019
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